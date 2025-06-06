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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin’e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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