CHP'ye dönen Muharrem İnce'den Saraçhane mitingi çağrısı

CHP, 19 Mart'ta başlayan İBB operasyonlarının 100. gününde, 1 Temmuz'da Saraçhane'de miting gerçekleştirecek.

CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, miting için halka çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnce, "1 Temmuz Salı günü, saat 20.30'da, darbenin 100. kara gününde, demokrasi ve adalet için Saraçhane’de olacağım" dedi.

Yarın 20.30’da; darbenin 100. kara gününde, demokrasi ve adalet için direnişin kalbi Saraçhane’de olacağım.



Tüm yurttaşlarımızı demokrasi ve adalet için Saraçhane’ye davet ediyorum. pic.twitter.com/wffORMAq1m — Muharrem İNCE (@vekilince) June 30, 2025

Muharrem İnce, "Direnişin sembolü Saraçhane'ye bütün yurttaşlarımızı 1 Temmuz Salı günü, saat 20.30'da davet ediyorum" ifadelerini kullandı.