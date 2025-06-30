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CHP'ye dönen Muharrem İnce'den Saraçhane mitingi çağrısı

CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, CHP'nin 1 Temmuz Salı günü Saraçhane'de düzenleyeceği miting için çağrıda bulunarak, "Saraçhane'ye bütün yurttaşlarımızı 1 Temmuz Salı günü, saat 20.30'da davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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CHP'ye dönen Muharrem İnce'den Saraçhane mitingi çağrısı
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CHP, 19 Mart'ta başlayan İBB operasyonlarının 100. gününde, 1 Temmuz'da Saraçhane'de miting gerçekleştirecek.

CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, miting için halka çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnce, "1 Temmuz Salı günü, saat 20.30'da, darbenin 100. kara gününde, demokrasi ve adalet için Saraçhane’de olacağım" dedi.

Muharrem İnce, "Direnişin sembolü Saraçhane'ye bütün yurttaşlarımızı 1 Temmuz Salı günü, saat 20.30'da davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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