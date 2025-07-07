Manavgat Belediyesi operasyonu: 7 kişiye tutuklama talebi

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 7'si hakkında tutuklama talep etti. Gözaltına alınan 26 ismin ise Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişiyi gözaltına almıştı.

Operasyon sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasında yapılan aramada baklava kutusu içinde 110 bin Euro bulunduğu anlar paylaşılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

"En ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi oluruz"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Özgür Özel, konuyla ilgili parti içinde 2 muhakkikin görevlendirildiğini belirterek "Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz" demişti.