Özgür Özel'den Saraçhane'ye çağrı: Hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların 100. gününde yurttaşları Saraçhane'ye davet etti.

Özel, açıklamasında “Partimize yönelik hiçbir kumpas, 19 Mart darbesinden bağımsız değildir. Bugünkü duruşma da sonuç odaklı değil; partimizi tartıştırmayı, iktidar yürüyüşümüzü engellemeyi ve mücadele azmimizi kırmayı hedefleyen süreç odaklı bir siyasi operasyondur.” ifadelerini kullandı

Özgür Özel'in açıklaması şu şekilde;

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir.

Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır.

Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!

Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz!

Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız.

Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum."