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Eski MHP milletvekili Arzu Erdem'in sahibi olduğu TYT Türk, Flash Haber TV'yi satın aldı

Eski MHP milletvekili Arzu Erdem'in sahibi olduğu TYT Türk, TMSF tarafından el konulan Flash Haber TV'yi satın aldı.

Haber Merkezi
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Eski MHP milletvekili Arzu Erdem'in sahibi olduğu TYT Türk, Flash Haber TV'yi satın aldı
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Flash TV, eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili Arzu Erdem’in sahibi olduğu TYT Türk’e devredildi.

MedyaRadar’ın haberine göre, üç dönem MHP milletvekilliği yapmış Arzu Erdem’e ait TYT Türk, TMSF kontrolündeki Flash Haber TV’yi satın aldı.

“Türkiye’nin Yeni Televizyonu” sloganıyla 2025 başında sektöre adım atan TYT Türk, RTÜK ve frekans devir süreçlerini hızlı tamamlayarak dikkat çekmişti.

Flash TV, Ocak ayında  Erkan Kork’a satılmıştı

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 31 Aralık’ta sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Flash TV’yi satın almak için ödeme yaptıklarını buna rağmen kanalın hisselerinin kendilerine devredilmediğini duyurmuştu.

Flash TV, Ocak ayında devreye giren BankPozitif ve Payfix ödeme sisteminin sahibi Erkan Kork’a satılmıştı. Flash TV'nin sahibi Erkan Kork, isim mart ayında yapılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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