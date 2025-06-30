Bodrum'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.Yangın, Ortakent Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alış veriş merkezi yakınlarında makilik ve bozuk ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları da sortileri ile ekiplere destek verdi. Ekiplerin yangını kontrol alabilmek için havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Alışveriş merkezi tahliye edildi

Bodrum’da bir alışveriş merkezi arkasındaki ağaçlık alanda başlayan yangın sonrası AVM tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı AVM'nin boşaltıldığı ve kapatıldığı öğrenildi. Alevler, AVM'nin yakınında söndürüldü fakat dağın yamacına doğru ilerledi. Arazinin sarp ve kayalık olması yangının kontrol alınmasını zorlaştırırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.