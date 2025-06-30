Bakan Yerlikaya: Orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangının yol açtığı zarar, gün ışıyınca gün yüzüne çıktı. Gece saatlerinde yangın Doğankent Sitesi’ne sıçradı ve bu nedenle yazlık mahalle önlem olarak tahliye edildi, elektrik şebekesi devre dışı bırakıldı. Çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

"50 binin üzerinde kişi tahliye edildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Yerlikaya; Balıkesir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.



🔻İlk belirlemelere göre;

Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır;

İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü.



🔻Bilecik ve İzmir… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025

"60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi"

İlk belirlemelere göre; Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı.

AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır."