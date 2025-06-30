Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangının yol açtığı zarar, gün ışıyınca gün yüzüne çıktı.

Gece saatlerinde yangın Doğankent Sitesi’ne sıçradı ve bu nedenle yazlık mahalle önlem olarak tahliye edildi, elektrik şebekesi devre dışı bırakıldı. Çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

"İzmir'de yangına binin üzerinde personelle müdahale ediliyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Yumaklı, "Manisa Akhisar'daki aktif yangının enerjisi düşürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. İzmir'de Seferihisar'daki her iki yangında da enerjiler düşürüldü, 3 kritik noktaya müdahale ediliyor. Hatay'dan da bir yangın haberi geldi. Şu an için büyük bir sorun olmadığı bilgisi geldi" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı, "3 günde 263 yangına müdahale edildi. Seferihisar'da, Menderes'te rüzgar hızının dün 120 kilometreye kadar çıktığını söylemiştim. Gece boyu da 65 kilometreye kadar ulaştı. Takviye ekiplerle birlikte günün ağarmasıyla Manisa Akhisar'da olduğu gibi hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyorlar" dedi.

Yumaklı, şöyle devam etti:

"İzmir yangınlarına 1000'in üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. 3 nokta burada belki şu anda hissetmiyoruz ama rüzgarın şiddeti fazlalaşıyor. Bu noktalara arkadaşlarımız yoğunlaştı.

Bu yangınla alakalı da artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim ama burada da rüzgar hızının 70-80 kilometreleri bulacağını veriler bize veriyor. 4 köy ve 2 mahalle tedbiren boşaltıldı. Hasar tespit çalışmalarını ekipler yapıyorlar. Yangınların kontrol altına alındığı bilgisinden sonra ekipler sahaya çıkacaklar. 21 vatandaşımız ayakta tedavi ile evlerine geri döndüler. Cumhurbaşkanımız bizleri anbean aradılar. Kendilerine bilgileri aktardık."