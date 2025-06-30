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İletişim Başkanlığı açıkladı: Son 3 günde 263 yangın çıktı, 4’ü hâlâ kontrol altına alınamadı

İletişim Başkanlığı'nın son açıklamasına göre, 27-29 Haziran tarihleri arasında yurt genelinde toplam 263 yangın çıktı. Bu yangınlardan 259'u kontrol altına alındı. Kontrol altına alınamayan 4 yangına ise ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yetkililer, yangınlara karşı mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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İletişim Başkanlığı açıkladı: Son 3 günde 263 yangın çıktı, 4’ü hâlâ kontrol altına alınamadı
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İletişim Başkanlığı, Türkiye genelinde son üç günde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. 27-29 Haziran tarihleri arasında toplam 263 yangın çıktığı belirtilen açıklamada, bunlardan 259’unun kontrol altına alındığı ifade edildi. Devam eden 4 orman yangınına ise ekiplerin aralıksız müdahale ettiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama şuşekilde;

Ülkemiz genelinde son 3 günde (Cuma, Cumartesi ve Pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259’u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Müdahalesine devam edilen yangınlar;

• İzmir-Menderes-Kuyucak
• İzmir-Seferihisar-Doğanbey
• Manisa-Akhisar-Doğankaya
• Hatay-Antakya-Üçgedik

İzmir’deki yangınlara halihazırda toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1.000’den fazla personelle müdahale edilmektedir.

Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

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