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Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Vasiyeti yerine getirilecek

Akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan için veda programı belli oldu.

Haber Merkezi
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Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Vasiyeti yerine getirilecek
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Türk spor basınının efsanevi isimlerinden Sabri Ugan, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki anlatımıyla hafızalara kazınan Ugan, kendine özgü tarzı, zarafeti ve derin bilgi birikimiyle spor camiasında kalıcı bir iz bıraktı. Ugan’ın cenaze programı da belli oldu. Ailesi, merhum spikerin son dileğini de yerine getirecek.

Üç aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu

Geçtiğimiz aylarda yaklaşık üç aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefatı, hem spor camiasında hem de geniş bir izleyici kitlesinde derin üzüntüye yol açtı.

Kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok önemli müsabakayı anlatan ve özellikle Şampiyonlar Ligi gecelerinin sesi olarak anılan Ugan, anlatım tarzı, bilgiye dayalı yorumları ve enerjik anlatımıyla büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Cenaze töreniyle ilgili detaylar netleşti

Sabri Ugan’ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze töreniyle ilgili detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. Buna göre, Ugan için ilk veda yarın sabah (Salı günü) saat 10.30’da Levent’teki Spor Yazarları Derneği binasında gerçekleştirilecek.

Ardından Ugan’ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya’ya uğurlanacak. Sakarya’da Orhan Camii’nde ikindi namazına müteakip düzenlenecek ikinci bir cenaze töreninin ardından Emirdağ Mezarlığı’na defnedilecek. Sabri Ugan’ın ailesi, onun hayattayken dile getirdiği son isteğini de yerine getirecek. Ugan’ın, Adapazarı’ndaki Orhan Camii’nden uğurlanmak ve babasının defnedildiği Emirdağ Mezarlığı’na, onun mezarının üzerine defnedilmek istediği öğrenildi.

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