Terör örgütü PKK, nerede ve ne zaman silah bırakacak? Takvim açıklandı

PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin uzun süredir beklenen somut adımın ne zaman atılacağı netleşti. Kuzey Irak merkezli yayın organı Rûdaw’ın iddiasına göre, Temmuz ayının ilk haftasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kırsalında medya mensuplarının da katılımıyla sembolik bir silah bırakma töreni düzenlenecek.

Haberde, 3-10 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan törende, sayılarının 20 ila 30 arasında olduğu belirtilen bir grup PKK üyesinin kameralar önünde silahlarını bırakacağı öne sürüldü. Bu adım, örgütün Mayıs ayında duyurduğu fesih ve silahsızlanma sürecinin ilk görsel teyidi olarak görülüyor.

Törenin medyaya açık olması planlanıyor

Rûdaw’ın kaynaklarına göre törenin medyaya açık olması planlanıyor. Böylece hem uluslararası kamuoyuna hem de yerel halklara yönelik sembolik ve psikolojik bir mesaj verilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, silah bırakan örgüt üyelerinin şehir merkezlerine inmeyeceği, törenin ardından silahsız bir şekilde örgüte bağlı dağ kamplarına geri dönecekleri öne sürüldü.

"Herhangi bir şehre gitmeleri söz konusu değil”

Daha önce silah bırakan PKK’lıların Kürdistan Bölgesi veya Irak’ta belli şehirlerde tutulacağı yönündeki çıkan haberlerin doğru olmadığını belirten kaynaklar, “Gerillalar silah bıraktıktan sonra üslerine dönecekler. Herhangi bir şehre gitmeleri söz konusu değil” bilgisini aktardı.

Kaynaklar, siyasi süreçte beklenen değişimlerin hızla yaşanması durumunda, PKK'nın silah bırakma planının öngörülen takvim doğrultusunda hayata geçirileceğini belirtiyor.

Ne olmuştu?

2024 yılının Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Terörist başı Öcalan Meclis’e gelsin, örgütün feshedildiğini duyursun” sözleriyle tekrar gündeme gelen süreç tartışmaları, yeni bir dönemin il adımı oldu. Bu çıkışın ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları ve “umut hakkı” gibi başlıklar kamuoyunun gündemine taşındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları ile İmralı Heyeti, uzun süredir askıya alınan görüşmeleri yeniden başlatarak Öcalan’la bir dizi temas gerçekleştirdi. Bu temasların sonuncusu 27 Şubat’ta İmralı’da gerçekleşti.

Görüşmenin ardından İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla Abdullah Öcalan’ın açıklaması kamuoyuna duyuruldu. Öcalan, PKK’nın tarihsel misyonunu tamamladığını belirterek, örgüte kongresini toplayarak kendini feshetme çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine, PKK 5-7 Mayıs tarihlerinde 12. Kongresini gerçekleştirerek silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel yapısını feshetme kararı aldı.