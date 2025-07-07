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Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 13 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de meydana gelen yangınlar sonucu 67 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 13 kişi tutuklandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile "İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi iş birliği protokolü imza töreni"nde konuştu.

Türkiye'de meydana gelen yangınlar sonucu 67 şüpheliye işlem yapıldığını bunlardan 13'ünün tutuklandığını belirten Bakan Tunç, "Yeşil vatana kastedenler hesap verecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye’de 2025 yılının başından bu yana çıkan yangınların bilgisini paylaştığı açıklamasına göre; ülke genelinde çıkan 3 bin 181 orman yangınının yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana geldi.

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