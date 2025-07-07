İmamoğlu, “Artık sus, dur, bekle devri bitmiştir!” diyerek AK Partili siyasetçilere seslendi: Hâlâ ne olduğunun farkında değil misiniz?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

İmamoğlu açıklamasında, "Bu mesele devletin ve milletin varlık-yokluk meselesidir. Bu mesele bir 'Beka' meselesidir. Bu toprakların rotasını kapı arkası hesaplar değil, aziz milletimizin feraseti belirler. Biz milletin yanında saf tuttuk. Herkes konumunu millete göre belirlesin. Milletin vicdanı elbet herkesi yargılayacaktır" ifadelerini kullandı.

ARTIK SUS, DUR, BEKLE DEVRİ BİTMİŞTİR!



AK Partili siyasetçilere, vesayet altına alınmış bürokrasiye ve iş dünyasına sesleniyorum:



Devletin ve milletin içine düşürüldüğü tahakküm, kaos, kutuplaşma ve kriz siyasetinden yorulmadınız mı?



Hala ne olduğunun farkında değil misiniz?… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 7, 2025

İmamoğlu, şunları söyledi:

"ARTIK SUS, DUR, BEKLE DEVRİ BİTMİŞTİR!

AK Partili siyasetçilere, vesayet altına alınmış bürokrasiye ve iş dünyasına sesleniyorum:

Devletin ve milletin içine düşürüldüğü tahakküm, kaos, kutuplaşma ve kriz siyasetinden yorulmadınız mı?

Hala ne olduğunun farkında değil misiniz? Külliyedeki bir avuç insanın devletimizi ve milletimizi hangi uçuruma sürüklediğinin farkında değil misiniz?

Ülkemizin dört bir yanı çatışmalarla doluyken ve Ortadoğu’daki gelişmeler vatanımızı tehdit ederken, milletimizi ve iç cepheyi kaosa, krize ve istikrarsızlığa sürükleyenlerden yorulmadınız mı?

Ve en önemlisi, yüce milletimizin bu ihtirasa ve korkaklığa 'eyvallah' demeyeceğinin, bu muhterislerin nasıl kaybedeceğinin farkında değil misiniz?

Artık milletten ve seçimden kaçan, yenemediklerini korkakça hapse atan ve yabancı devlet başkanlarının rızasıyla iş yapan bu aklın millet tarafından ilk fırsatta gönderilmeyeceğini mi sanıyorsunuz?

Bu mesele devletin ve milletin varlık-yokluk meselesidir. Bu mesele bir 'Beka' meselesidir.

Bu toprakların rotasını kapı arkası hesaplar değil, aziz milletimizin feraseti belirler.

Biz milletin yanında saf tuttuk. Herkes konumunu millete göre belirlesin. Milletin vicdanı elbet herkesi yargılayacaktır."