KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt ücreti ödeme nasıl yapılır?
KYK yurtlarına kayıt yaptırmak isteyenler, KYK yurt ücretlerinu 13-16 Eylül tarihleri arasında ödeyecek. KYK yurt odaları 345 lira ile 750 lira arasında değişiyor. Yurt ücretleri Ziraat Bankası'na ödeniyor.
Yurtlara kayıt yaptıran öğrenciler, yurt ücretlerinin kaç TL olduğunu merik ediyor. KYK ücretleri kaç TL?
KYK yurt ücretinin yeni dönemde 345 lira ile 750 lira arasında değişiyor.
KYK Yurt ücretleri şu şekilde;
Tip Ücret | Depozito
TİP1 345 lira | 855 lira
TİP2 405 lira | 1020 lira
TİP3 405 lira | 1020 lira
TİP4 480 lira | 1110 lira
TİP5 510 lira | 1200 lira
TİP6 570 lira | 1365 lira
Kıbrıs 750 lira | 1620 lira
KYK yurt ücretin ödemeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden veya kyk.gsb.gov.tr üzerinden on-line veya Ziraat İnternet Bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.