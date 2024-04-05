Marmara depreminin Türkiye'ye tahmini maliyeti açıklandı!

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen katıldığı canlı yayında sigorta sektörünün gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörde prim üretiminin 2023 yılında yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştığını hatırlan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, bireysel emeklilik sisteminin (BES), otomatik katılımın da devreye girmesiyle 16 milyonun üstünde bir katılımcıya ulaşarak, fon büyüklüğü açısından da büyümenin ateşini destekleyecek bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Sistemden kısmi çekiş hakkının 1 Temmuz tarihinde başladığını hatırlatan Gülen, bunun fon büyüklüğünü çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünmediğini belirtti.

BES tamamlayıcı emeklilik sistemine evrilecek

BES fonlarını teminat göstererek başka bir yerden kredi alma hakkına da sahip olunacağını hatırlatan Gülen, "2024 yılında göreceğimiz en önemli şey BES'in tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşüyor olması olacak. Bu yıl BES artık tamamlayıcı emeklilik sistemine evrilecek gibi görünüyor.

Tamamlayıcı emeklilik OVP'nin de bir parçası. Hem düzenleyici otorite hem sigorta sektörü sektörü çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılı bunun devreye alınacak bir yıl olarak görünüyor" ifadelerini kullandı.

Marmara depreminin hasarı 320 milyar dolar tahmin ediliyor

Çok üzücü ve yıkıcı bir deprem yaşandığını ve bunun beklenen Marmara depremi için de bir uyanış getirdiğini dile getiren Gülen, Marmara depreminde 320 milyar dolarlık bir hasar olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Özellikle deprem hattındaki kentler için bina tamamlama sigortalarının önemli bir rol üstleneceğinin altını çizen Gülen, "Bu ürün, kentsel dönüşümü de hızlandıracak bu sigorta ile dönüşüm yapılan binalarda, müteahhitlerin binayı istenen koşullarda tamamla riskine karşı muazzam bir ürün" diye konuştu.