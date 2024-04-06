60 liralık bir paket sigaranın ne kadarı vergi?

Bingöl’ün yaptığı hesaplamaya göre, bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık yüzde 80 civarında. Yani bir paket sigaraya ödenen 60 TL’nin yaklaşık 48 lirası devletin kasasına vergi olarak giriyor…

Ozan Bingöl’ün konuyla ilgili paylaşımı şöyle: “Bugün ortalama 60 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık % 80 civarındadır. 60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi, geri kalan 12 lira ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dalın 16 dalı vergidir.”