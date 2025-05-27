Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Marmaris Hisar önünde çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Şiddetli poyraz ve sert hava koşulları nedeniyle yangın söndürme ekipleri hem havadan hem karadan yoğun çaba harcıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede yangın
Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın söndürme çalışmalarına 5 arazöz 2 su ikmal aracı 2 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale edilirken, çalışmalara Muğla Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyet güçleriyle birlikte gönüllü vatandaşlar da destek veriyor.