Mavi bayraklı plaj sayısı 551 oldu, Türkiye dünyada üçüncülüğe yükseldi

Mehmet KAYA

ANKARA – Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki yüzme suyu kalitesinin Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu şekilde izlendiğini duyurdu. Bakanlıktan verilen bilgide, Türkiye genelinde 35 ilde deniz ve göl sularının bakteriyolojik izleme çalışması yapıldığı, Bakanlığın internet sitesinden de sonuçların duyurulduğu kaydedildi. Bakanlığın 2022 sezonunda, 445 izleme noktasından 17 bin 28 numune incelediği ve bunlardan 54’ünün zayıf nitelikli, geri kalanının da yeterli, iyi ve mükemmel sınıfında olduğu kaydedildi. En büyük grup yüzde 79 ile mükemmel sınıfı olduğu belirlendi. Ayrıca denetim sezonunda 13 bin 943 Yüzme Havuzunun denetlendiği bildirildi. Bakanlığın incelemesi sonrası mavi bayraklı plaj sayısı da 2022’de 531 adetken, 2023 sezonunda 551’e yükseldi. Türkiye bu sayı ile dünya genelinde mavi bayraklı yüzme alanı sayısı bakımından üçüncü sıraya çıktı.

Geçen yıl yapılan denetimlerle, Türkiye’de 445 yüzme alanından 1140’ı mükemmel (yüzde 79), 165’i iyi (yüzde 11), 86’sı yeterli (yüzde 6), 54’ü ise (yüzde 4) kategorisine girdi. Yüzme alanları, plaj isimleri, inceleme sonuçlarına bakanlığın web sitesinden ulaşılabiliyor.

Bakanlıktan verilen bilgide, havuz denetimlerinin de yürütüldüğü kaydedildi. 5 bin 743 işletme ve 13 bin 943 havuz hijyen ve sağlık açısından ayrıca kullanılan temizleyici maddelerin ruhsatlı olup olmadığı bakımından denetlendi.