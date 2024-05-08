  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meclis Genel Kurulu'nda bir ilk yaşandı
Takip Et

Meclis Genel Kurulu'nda bir ilk yaşandı

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında Başkanlık Divanı’nın tamamı ilk kez kadın milletvekillerinden oluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meclis Genel Kurulu'nda bir ilk yaşandı
Takip Et

TBMM Genel Kurulu’nun bugün yapılan 78. birleşiminde Başkanlık Divanı’nın tüm üyeleri kadın milletvekillerinden oluştu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yönetirken katip üyeler AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadar ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Divan’da yer aldı. Birleşimi açarken bu duruma dikkat çeken Biçer Karaca, şunları söyledi:

"Başkanlık Divanı’nda ilk kez 3 kadın milletvekili yer alıyor"

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmaz bir anı yaşıyoruz. Başkanlık Divanı’nda ilk kez 3 kadın milletvekili yer alıyor. Bu önemli tarihsel kilometre taşı kadınların temsil gücünü ve cinsiyet eşitliğini ön plana çıkarıyor. Başkanlık Divanı’ndaki 3 kadının bir araya gelmesi, kadınların seslerinin duyulmasını sağlayarak toplumun her kesiminde eşitlik ve kapsayıcılık için önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu tarihsel olayın kadın temsiliyetinin artışını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme çabalarını destekleyeceğine inanıyorum.”

Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak?Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem

 

Akaryakıta İndirim geldi: İşte güncel fiyatlarİndirim pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları (8 Mayıs 2024 benzin motorin fiyatları)Ekonomi

 

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 