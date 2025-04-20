Mesleği eğitimi güçlendirmek için TOBB ve YÖK işbirliğine gidiyor

ANKARA(EKONOMİ)

Üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar’ın imza atacağı mesleki eğitim işbirliği protokolü yarın TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilecek.

Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni ile Türkiye genelinde seçili meslek yüksekokullarında Oda-Borsalarla iş birliğinde çok paydaşlı ve çok boyutlu bir dönüşüm süreci başlatılacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın imza atacağı protokol yarın 13.30’da TOBB İkiz Kuleler Kabul Salonunda gerçekleştirilecek.