Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar yağışı geliyor

İstanbul'a kar yağışı beklenmiyordu, ancak gelen son bilgilere göre 7 Mart'ta kar yağışı şehri etkisi altına alabilir. Bu sürpriz gelişme kar severleri heyecanlandırıdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken meteorologlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Uzmanlar, vatandaşların aklındaki "Kış bitmeden İstanbul'da kar bekleniyor mu? Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularına yanıt verdi.

Meteoroloji uzmanı Ali Bakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul için kar alarmı verdi. Meteoroloji uzmanının açıklamasına göre; Avrupa yakası ve Batı Karadeniz'de 7 Mart akşamı kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Ali Bakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"850 hpa -10° izotermi İstanbul sınırlarına getirmiş. bu haliyle İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında ve Batı Karadeniz'de 7 Mart akşamı kar yağar."