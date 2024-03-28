19 ilde uyarı: Gök gürültülü sağanak esir alacak (Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Manisa, Antalya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Marmara ile Ege'de toz taşınımı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ülkemizin batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Uyarılar
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne'nin güney ilçeleri zamanla Balıkesir ve Bursa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Kıyı ege, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batısı ile Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu