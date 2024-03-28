19 ilde uyarı: Gök gürültülü sağanak esir alacak (Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Marmara ile Ege'de toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ülkemizin batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne'nin güney ilçeleri zamanla Balıkesir ve Bursa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Kıyı ege, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batısı ile Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu