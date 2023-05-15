MHP: Erdoğan'ın 2. turda açık ara birinci olacağı belli olmuştur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs seçimleri sonrasında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'yle Milletvekili Genel Seçimleri’nin hassasiyet içinde tamamlandığını belirterek, “Böylece Türk demokrasisi bir kez daha bütün âleme rüştünü ispatlamıştır. Siyasi ittifaklar ve adaylar arasında uzun zamandır iki koldan devam eden seçim yarışı; milletin şaşmaz ve değişmez hakemliği altında, güvenli bir ortamda hitam bulmuştur. Milletimizin olgunluk ve sağduyusu sayesinde bir demokrasi şöleni havasında geçen 14 Mayıs Seçimleri; bundan sonraki dönemlerde yapılacak halk oylamalarının selameti için de mesut bir işaret olmuştur. Resmî olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM’de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Sayın Erdoğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur.” ifadelerini kullandı.

MHP’nin milletvekili sayısını artırarak nitelikli bir grupla ve üçüncü parti olarak TBMM’de yeniden temsil edilmeye hak kazandığını söyleyen Yalçın, ”Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür. Muhalefet yanlısı ve temayül dolandırıcısı anket şirketlerince alacağı oy oranı baraj altında gösterilen MHP, yüzde 10’u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Partimizin üç hilalde simgelenen kurumsal kimliğinin gücüyle seçmen kitlesinin köklü ve sağlam yapısı, oy pusulasında parlamıştır. Buna karşılık karanlıkta gölge oyunu oynayanlar, göğe merdiven dayamaya soyunanlar ve suya yazı yazanlar, sandığın altına gömülmüşlerdir. Her seçim sonunda olduğu gibi, MHP muarızı kamuoyu araştırma şirketleri ve bunların kuyruklu yalanlarına bel bağlayan çevreler yine ters köşeye yatmıştır. İktidarın değişmesini; kendilerine koltuklar, makamlar ve mevkiler verilmesini, hayali baharların gelmesini bekleyenlerin umutları, bir başka bahara kalmıştır.” açıklamasında bulundu.

Seçimlerin galibinin Türk milleti olduğunu söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

“14 Mayıs akşamında tecelli eden millet iradesidir. Böylece millî iradenin önünde hiçbir beşerî gücün duramayacağı, onu hiçbir kuvvet ve kudretin yenemeyeceği bir defa daha gözler önüne serilmiştir. 14 Mayıs Seçimleri'nin sonuçları; icranın kararlılık, hız ve çevikliğinin devamı; yasamanın siyasi müessiriyetinin kalıcılığı, yargıda adaletin tecellisinin kâmilen yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Seçimlerde Cumhur İttifakı'na verilen oylar, zillet ittifakı sözcülerince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye’yi her alanda tıkanmaya ve tek adamlığa götürdüğü iddialarını çürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, modern bir yönetim anlayışı olarak halkın çoğunluğu tarafından benimsendiği anlaşılmıştır. 14 Mayıs Seçimleri; milletimizin beraberlik ve bekası, devletimizin birlik ve bütünlüğü, bin yılı aşkın coğrafyamızda hâkim olan kardeşlik hukukunun sürdürülmesi bağlamında bir dönüm noktasıdır.”