Rusya'dan seçim açıklaması

Türkiye'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, seçimler konusundaki açıklamasında, "Bizi, enerji, turizm, ticaret, tarım, karayolu ile havayolu taşımacılığı ve çeşitli alanlarda karşılıklı faydaya dayanan çok geniş bir iş birliği birbirine bağlıyor. Gerçekten karşılıklı fayda sağlayan bu iş birliği hem Türk halkının hem de Rus halkının çıkarlarını kesinlikle karşılıyor. Bu nedenle bu günlerde Türkiye'den gelen haberleri ilgi ve büyük bir dikkatle izliyoruz. Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki seçimlerin şeffaflığına dikkat çeken Peskov, "Kazanan kim olursa olsun Rusya'nın Türkiye ile yakın iş birliği devam edecek. Türkiye şeffaf seçimler yapabilecek ve yasa dışı eylemleri engelleyebilecek olgun bir demokrasiye sahip bir ülke" ifadelerini kullandı.