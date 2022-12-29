Mikroçip süresi uzatıldı mı? Mikroçip beyanname formu nereden alınır?

Mikroçip süresi uzatıldı mı, merak ediliyor. Evcil hayvanlara getirilen mikroçip zorunluluğu veterinerler tarafından uygulanırken, mikroçip uygulaması için süre daralıyor. Pandemi nedeniyle uzatılan mikroçip süresi sona yaklaşırken, son güne kısıtlı süre kala şikayetler de artıyor. Bunlardan ilki mikroçip bulunamaması olarak dile getirilirken, hükümet tarafından yapılan açıklama ise bir mikroçip krizinin olmadığı yönünde.

'Mikroçip yok' iddialarına Bakan Kirişçi yanıt verdi

Sosyal medyada mikroçip bulunmadığına dair paylaşımlar yapılırken, bu iddialara yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, uygulamada sorun olmadığını söyledi.

Kirişci, "Çip krizi yok, kimliklendirme işlemini il ve ilçe müdürlüklerimiz yapıyor." dedi.

Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "Bakacağız, şu ana kadarki rakamlar ve genel gidişatına da bakarak onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir." diye konuştu.

Mikroçip süresinin son günü ne zaman?

Evcil hayvanlara mikroçip uygulanmasına dair süre 31 Aralık'ta sona erecek.

Mikroçip bulamayanlar ne yapacak?

Mikroçip bulamayan evcil hayvan sahiplerinin cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamak için mikroçip beyannamesi doldurmaları gerekiyor.

Beyannameler, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere 31 Aralık'a kadar verilebilecek. Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannameler, il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar teslim edilecek. Beyanname alındıktan sonra mikroçip takılması ve kayıt için süre kısıtlaması bulunmuyor.