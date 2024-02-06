Miraç kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Miraç kandili duası nedir?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in semaya, yüce alemlere ve Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili 6 Şubat salı günü idrak edilecek. Miraç kandilini ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir merak ediyorlar. Peki, Miraç Kandili duası nedir? Miraç kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte detaylar…
Miraç Kandilinde çekilecek zikirler
Lâ ilâe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.
Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.
Miraç Kandilinde çekilecek tesbihler
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Miraç Kandili duası
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm
Bismillahir-rahmanir-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren
Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran
Güzeller Güzeli Rabbimiz!
Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.