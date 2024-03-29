MİT Başkanı Kalın, ABD'li heyetle görüşecek
MİT Başkanı Kalın'ın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler, terörle mücadele ile Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin konuların ele alınacağı bildirildi.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bugün bir araya gelecek.
Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin konular ele alınacak.