MİT, MOSSAD casusluğunu deşifre etti! Serkan Çiçek hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yürüttüğü çalışmalar sonucu, iş dünyasında borçlanma nedeniyle ismini değiştirdiği belirlenen ve "Pandora Dedektifliği" adıyla faaliyet gösteren Serkan Çiçek (asıl adı Muhammet Fatih Keleş) ile ilgili önemli tespitler yaptı.

İsrail'den casusluk teklifi geldi, ödeme kriptoyla yapıldı

MİT belgelerine göre, Çiçek’in uluslararası bağlantılı bir casusluk teklifine muhatap olduğu, söz konusu teklifin İsrail kaynaklı olduğu ve kendisine kripto para ile ödeme yapıldığı tespit edildi.

İstanbul'daki evde güvenlik önlemi üst düzeye çıkarıldı

Çiçek’in takip etmesi üzerine görevlendirildiği kişinin yaşadığı site etrafındaki görüntüleri MİT tarafından yayınlanmıştı. O alan ve site etrafında üst düzeye arttırılan güvenlik önlemi dron kamerasıyla görüntülendi.

İsrail muhalif bir Filistinli aktivistin takip edilmesini talep etti

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre; Çiçek, 2020’den itibaren dedektiflik faaliyetleri yürütürken tutuklu bulunan Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile ilişkide bulundu. Bu ilişkiler sonucunda MOSSAD mensubu olduğu değerlendirilen bir şahıs, kendisini yurt dışından hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak Çiçek ile temasa geçti. İddiaya göre bu kişi Başakşehir’de yaşayan ve İsrail politikalarına muhalif bir Filistinli aktivistin takip edilmesini talep etti ve 1 Ağustos’ta 4 bin dolar tutarında kripto ödeme gerçekleştirdi.

Sekan Çiçek sitede keşif yaptı

Çiçek, hedef şahsı bularak istenen bilgileri toplayamazken, site içinde "kiralık daire bakma" bahanesiyle keşif yaptığı, ancak istenen detayları temin edemeyince irtibatın kesildiği öğrenildi. MİT’in soruşturmasıyla birlikte, Çiçek’in geçmiş ticari kaydı, isim değişikliği ve MOSSAD bağlantısı iddiaları mercek altına alınarak tespit edildi.

Polisler uzun namlulu silahlarla güvenlik tedbiri aldı

Olayın ardından Başakşehir’deki ilgili site önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin uzun namlulu silahlarla güvenlik tedbiri aldığı, site çevresinde geniş güvenlik şeridi oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, site içerisinde Hamas yöneticilerinden bazı kişilerin konakladığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Polis ve MİT ekipleri olayla bağlantılı tüm iddiaları titizlikle araştırıyor.

Görüntüler MİT tarafından yayınlanmıştı

Şahsın yapacağı araştırma öncesinde site etrafında gezerken ve bir emlakçı kapısındaki görüntüleri MİT tarafından yayınlandı. Aynı alan ve site çevresi dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde; şahsın yürüdüğü alanlar, keşif için gittiği emlakçı ve MİT’in daha önce yayımladığı fotoğraflarda yer alan noktalar birbiriyle örtüştü.