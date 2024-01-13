MSB: 25 hedef vuruldu, 57 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda 9 askerin şehit olmasının ardından, bölgeye hem havadan hem karadan başlatılan harekat devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan 25 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından ise, son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldiği duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!"