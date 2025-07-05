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Gözaltındaki Zeydan Karalar'dan el yazısıyla mesaj: 'En kısa sürede özgürlükte buluşacağız'

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından el yazısıyla mesajı paylaşıldı. Karalar, "Dürüstlükten taviz vermedim. En kısa sürede özgürlükte buluşacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Gözaltındaki Zeydan Karalar'dan el yazısıyla mesaj: 'En kısa sürede özgürlükte buluşacağız'
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruştumalar kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "En kısa sürede özgürlükte buluşacağız. İyiyim, sevenlerim endişe etmesin" dedi.

Zeydan Karalar, sabah saatlerinde Gebze'de ablasının yanındayken gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.

Karalar'ın el yazısıyla sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Haksız hukuksuz gözaltıların devamı olarak bugün Gebze'de ablamdayken gözaltına alındım. Adanalı kardeşlerim ve aziz milletim, bilin ki sadece verdiğiniz kutsal görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. 24 saat hizmet ettim. Boyun eğmedim, eğmem de. Dürüstlükten taviz vermedim. En kısa sürede özgürlükte buluşacağız. İyiyim, sevenlerim endişe etmesin."

 

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