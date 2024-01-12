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Kuzey Irak'tan acı haber: 5 asker şehit, 3'ü ağır 8 asker yaralı

Son dakika... Kuzey Irak'taki üs bölgesine sızmaya çalışan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu. Çatışmada, 3'ü ağır 8 asker de yaralandı. Çatışmalarda ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Kuzey Irak'tan acı haber: 5 asker şehit, 3'ü ağır 8 asker yaralı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." 

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit
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