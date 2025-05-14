İlave TV muhabiri ve sahibi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Bir röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan YouTube kanalı İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.
7 Mayıs'ta tutuklanan kamuoyunda sokak röporajları ile tanınan 'İlave TV' isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık, tahliye edildi. Kocabıyık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Nerede kalmıştık" dedi.
Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Arif Kocabıyık hakkında yaptığı açıklamada, Kocabıyık'ın İnstagram sosyal medya platformunda bir röportaj sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedilmişti.