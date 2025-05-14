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Cumhurbaşkanı Erdoğan üç ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan üç ülkenin büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.

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