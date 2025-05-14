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Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü Konya'da devrildi: 13 kişi yaralandı

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi. Kaza sırasında otobüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü Konya'da devrildi: 13 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen Metro Turzim'e ait yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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