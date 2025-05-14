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NATO'dan Yusuf Dikeç'li "Hoş geldiniz" mesajı!

NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için hazırladığı videoda Yusuf Dikeç'e yer verdi.

Haber Merkezi
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NATO'dan Yusuf Dikeç'li "Hoş geldiniz" mesajı!
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Türkiye, 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan NATO, videoda 2024 Yaz Olimpiyatları'nda havalı tabanca karma takımda Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren ve atış tarzı ile dünyada ses getiren Yusuf Dikeç'e yer verdi.

Gelecek yıl NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşeceği kaydedildi

Videoda Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'nun en büyük ikinci ordusu oluşuna vurgu yapan Dikeç, gelecek yıl NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşeceğini kaydetti.

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