Gebze Güzeller OSB’de Bilim ve Bahar Şenliği coşkusu

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi içerisinde eğitim veren Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Bilim ve Bahar Şenliği ile bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getirdi.

Şenliğe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Elif Öğüt, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmut Durmuş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, İl Milli Eğitim Özel Öğretim Şube Müdürü Turan Erkit, İl Milli Eğitim Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürü Akın Beydere, GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Güzeller Eğitim Kurumları Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan katıldı. Öğrenciler yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri sergilerken, teknoloji ve yenilik odaklı proje stantları büyük ilgi gördü.

Bahar Şenliği Etkinliği kapsamında öğrencilerin akademik, sportif ve kültürel başarılarının karşılıkları başarı belgeleri ile ödüllendirildi. Ödül töreninde; Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda derece almış, Robotik, yazılım, elektrik-elektronik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda okul içi yarışmalarda dereceler alan, Sportif faaliyetlerde il genelinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazanmış öğrencilere başarı belgelerini Vali İlhami Aktaş takdim etti.