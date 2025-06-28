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MSB acı haberi duyurdu: Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da görev yapan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in kalp krizi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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MSB acı haberi duyurdu: Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Libya'da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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