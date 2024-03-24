MSB duyurdu: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröristlere hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.