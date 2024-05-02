MSB'den 'üs' açıklaması: Irak'la çalışmalar koordineli olarak devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre, hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 kişi yakalandı, son bir haftada 43 terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynaklar, Irak sınır birliklerinin Türkiye'nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir."

Bakanlık kaynakları, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ın, Ankara'yı ziyaretine ilişkin soruya, "Mısır Genelkurmay Başkanı'nın bakanlığımızı ziyareti hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayisindeki işbirliği bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. Kendilerinin talebiyle bazı savunma sanayi şirketlerimizi ziyaret ettiler. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını bekliyoruz." yanıtını verdi.