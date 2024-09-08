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MSB'den terör örgütüne büyük darbe! 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlenen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB'den terör örgütüne büyük darbe! 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlenen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! 🇹🇷

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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