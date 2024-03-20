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Naci Görür'den deprem açıklaması: Endişeye mahal yok

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bugün yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme dair açıklamada bulundu. Görür, "Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Naci Görür'den deprem açıklaması: Endişeye mahal yok
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın aktardığına göre, saat 08.55’te yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 5.13 kilometre olarak kaydedildi.

Söz konusu gelişme sonrası gözler, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün konuya ilişkin açıklamasına çevrildi. 

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde 5-8 km derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok" açıklamasında bulundu.

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