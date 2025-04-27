Naci Görür’den sert çıkış: O terbiyesizin peşini bırakmayacağım!

Ülkemiz, aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle sarsılmaya devam ediyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremlerin ardından gözler beklenen İstanbul depremine çevrilmişti. "Marmara büyük depreme hazır mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı milyonlarca kişide panik yarattı.

Naci Görür ateş püskürdü

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem herkesi sokaklara dökerken, konutuna güvenmeyen binlerce vatandaş ise sokaklarda ve çadırlarda sabahladı. Bu süreçte ülkenin en çok konuşulan isimleri arasında ise hiç şüphesiz Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de yer aldı.

Son dönemde yaptığı değerlendirmelerle gündemde olan Prof. Dr. Görür, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla, sosyal medya üzerinden adı kullanılarak ortaya atılan bir iddiaya ateş püskürdü.

"Yasal olarak gerekeni yapacağım"

Görür "Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul'da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş . O terbiyesizin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz" dedi. Naci Görür, 25 Nisan'da yaptığı paylaşımda ise "Arkadaşlar. Tweetlerimi kullanarak veya ben söylemişim gibi çok deprem yazıları çıkıyor Benim ağzımdan duymadıkça itibar etmeyin. Yasal olarak gerekeni yapacağım. Sevgiyle" ifadelerini kullanmıştı.