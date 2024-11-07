Narin cinayeti davasında ilk duruşma:Baba gözyaşlarına boğuldu, Nevzat Bahtiyar'dan kan donduran söz

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Diyarbakır Adliyesi önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alınıyor.

Baba Arif Güran, "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 26 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada neler yaşandı?

Amca Salim Güran, Enes Güran'a baktı

Salim Güran, Enes Güran içeri girince ona doğru baktı ancak Yüksel Güran salona girdiğinde Salim Güran'ın anne Yüksel Güran'a bakmaması dikkat çekti. İddianamenin okunmasının ardından sanıklar çapraz sorguya alınacak ve Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğü sorusuna yanıt aranacak.

Baba Arif Güran gözyaşlarını tutamadı

Duruşmada Narin'in babası Arif Güran gözyaşlarına hakim olamadı. Ağabey Baran Güran, tanık olduğu için müşteki olarak kabul edilmedi. Mahkeme başkanı, duruşmayı takip edenlere "Türkiye bu yargılamayı beklediği için her baro başkanına söz veremeyeceğiz. Bir an önce duruşmada sanıklara söz hakkı vermek istiyorum" diye dosya dışındaki avukatların taleplerini almayacaklarını belirtti.

Aylık geliri 60 bin TL'ymiş

Duruşmada ilk olarak itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar sanık kürsüsüne geldi. Bahtiyar, okur yazar ve evli olduğunu söyleyip; aylık kazancını ise 60 bin TL olarak belirtti.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar mahkemede sustu

Mahkeme başkanı, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" dedi. Bunun üzerine Bahtiyar, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" dedi.

Baba Güran'ın hıçkırıkları duruşmayı böldü

Hakim; Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini okuyarak sordu: "Salim çağırdı, yaya olarak yanına gittim. Evin üstüne gittim, Arif Güran’ın ahırına gittim. Başka kimse yoktu. Sadece Salim ve ben vardık. Başka kimseyi görmedim. Salim'in yanında arabası yoktu."

Bu sırada baba Arif Güran'ın hıçkırıkları duruşmayı böldü. Hakimin, "Baskı altında mısın?" sorusuna Bahtiyar, "Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi" yanıtını verdi.

"Narin'e baktım ağzından köpük çıktı"

Duruşmada Nevzat Bahtiyar'ın savcılıkta verdiği ikinci ifadesine geçildi ve şu cümleler kendisine okundu:

"Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, 'çocuğunu öldürürüm' dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı."

Daha sonra duruşmada mahkeme başkanı, "HTS kayıtlarına göre soruyorum" diyerek Nevzat Bahtiyar'a "15.08'de sen Salim ile buluşuyorsun, 15.15'te Narin geliyor, 15.08'te senin yanında Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor" diye sordu.

Nevzat Bahtiyar: "Salim bana dereye parça parça at dedi"

Nevzat Bahtiyar, "Ben Salim’i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukaradan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece Narin'i kaybet dedi" diye cevap verdi.

Hakimin "Eksik bölümler var, açıkla" sözlerine Nevzat Bahtiyar, "Salim bana dereye parça parça at dedi" şeklinde cevap verdi.

Duruşmada Nevzat Bahtiyar, hakimin sorularına şu yanıtları verdi:

Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?

Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum.

Hakim: Evde Enes ve Yüksel’i gördün mü?

Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel’i gördüm yukardan, ağlıyordu.

Hakim: Sen battaniyeye sardıktan sonra Salim ne yaptı?

Nevzat Bahtiyar: O da araba ile çıktı

Hakim: Tekrar soruyorum, ahıra ne zaman gittin?

Nevzat Bahtiyar: Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum.

Hakim: Narin’in kıyafetleri üstünde miydi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.

Hakim: Salim’in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.

Baba Arif Güran fenalaştı, 'Ne istediniz' diyerek salondan çıktı

Baba Arif Güran fenalaştı. Hakim, baba Güran'ın duruşmadan çıkartılmasını istedi. Baba Güran da "Ne istediniz?" diye ağlayarak duruşma salonundan çıktı.

Nevzat Bahtiyar, hakimin sorularına şöyle yanıtlar verdi:

Hakim: Neden daha önce konuşmadınız?

Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.

Hakim Nevzat'a tekrar Yüksel Güran'ı sordu.

Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti. Tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim.

Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur.

Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde; Enes bu işin neresinde?

Nevzat: Hiçbir yerinde.

Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın?

Nevzat Bahtiyar: Yapamadım.

Hakim: Neden taş koydun?

Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim.

Hakim: Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset.

Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.

Hakim: Cesedi bıraktıktan sonra ne yaptın?

Nevzat Bahtiyar: Baldızımın evine gittim.

Hakim: Çok soğukkanlısın, hem korktum diyorsun hem de soğukkanlı hayatına devam ediyorsun bu bana inandırıcı gelmiyor. Daha önce birini öldürdün mü? Buna cevap vermeyebilirsin.

Nevzat Bahtiyar: Hayır, öldürmedim.

Hakim: O zaman baldızına neden peynir almaya gittin? İtirafta bulununcaya kadar kimseye anlatmadın değil mi?

Nevzat Bahtiyar: Anlatmadım

Hakim: Sonra neden konuştun?

Nevzat Bahtiyar: Vicdanım.

Hakim: Abine Ali Rıza Güran tarafından teklif geldi mi tarla verelim diye?

Nevzat Bahtiyar: Evet öyle teklif geldi. Kardeşim geldi bana söyledi ama bana kimse gelip teklifte bulunmadı.

Hakim: Güran ailesi şunu söylüyor; Sen Narin'e para verip kendine alıştırmışsın sonra da öldürmüşsün doğru mu?

Nevzat Bahtiyar: Doğru değil.

Hakim: Narin patika yoldan evine gitmek için senin evinin önünden geçmesi gerekiyormuş öyle mi?

Nevzat Bahtiyar: Benim evin oradan da geçer başka yerden de

Hakim: Senle Güran ailesi arasında husumet var mı?

Nevzat Bahtiyar: Hayır

Savcının 'tehdit' sorusuna yanıt

Duruşma savcısı, Nevzat Bahtiyar'a "15:27- 15:35 arasında silah yanında mıydı? 4 kişi de baz istasyonunda yan yana görünüyorsunuz. Bu kadar kısa sürede mi seni silahla tehdit etti?" diye sordu. Nevzat Bahtiyar, "Evet o sırada tehdit etti" yanıtını verdi.

"İpi Narin’in çantasından buldum"

Savcı ile Nevzat Bahtiyar arasındaki sorgu şöyle devam etti:

Savcı: Salim'in üzerinde ne vardı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum

Savcı: Çıplak mı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum

Savcı: Salim Güran o gece Narin'in naaşının yanına gidiyor.

Nevzat :Bahtiyar: Bilmiyorum.

Savcı: 17:46'da sen Salim’i aramışsın. Neden aradın?

Nevzat Bahtiyar: Ben aramadım.

Savcı: Whaatsapp'tan aramışsın

Nevzat Bahtiyar: Aramadım

Hakim: Peynir almaya mı gittin o saatte?

Nevzat Bahtiyar: Peynir aldım

Savcı: 25 kilo bir kızı tek başına mı taşıyarak dereye götürdün?

Nevzat Bahtiyar: Tek başına gittim.

Savcı: İpi nerden aldın?

Nevzat Bahtiyar: Oradan buldum

Savcı: Dağ başında nasıl buldun?

Nevzat Bahtiyar: Narin’in çantasından buldum.

Diyarbakır Barosu avukatları sordu: Başka kimse var mıydı?

Duruşmada Diyarbakır Barosu avukatları, Nevzat Bahtiyar'a şu soruları sordu:

- Salim’i ne zamandır tanıyorsunuz?

Nevzat Bahtiyar: 30 yıldır.

- Salim’in evine hiç gittin mi bunca yıl içinde?

Nevzat Bahtiyar: 1 kere gittim.

- Onca zamandır hiç gitmediğin yere birden neden girdiniz?

Nevzat Bahtiyar: Sormadım.

- Evin önünde başka ayakkabı var mıydı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum.

- Salim’in arabası evin önünde miydi?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum.

- Araç büyük nasıl görmedin?

Nevzat Bahtiyar: Görmedim.

- Başka kimse var mıydı?

Nevzat Bahtiyar: Kimseyi görmedim.

"Narin'i görünce tepkin ne oldu?"

- Narin'in cansız bedenini görünce tepkin ne oldu?

Nevzat Bahtiyar: Korktum.

- Narin'i görünce Salim’e ilk söylediğin ne oldu?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum.

- Normal hayatta olsa sormaz mısın?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum düşünmedim. Panikle hiçbir şey düşünmedim.

- Başkan Bey sorunca battaniyeyi Salim dışardan getirdi dedin. Dışarı çıktı mı evin içinde biri mi verdi?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum.

"Battaniyeye kim sardı?"

- Sen 15.26'da evin içindesin, 15.35'te dışarı çıkıyorsun HTS kaydına göre. Bunca şey bu kadar kısa sürede mi oldu? Battaniye, terlik ve arabaya Narin'i koyman?

Nevzat Bahtiyar: Kaç dakika sürdü hatırlamıyorum.

- Narin'in çantası neredeydi?

Nevzat Bahtiyar: Boynundaydı.

- Battaniyeye kim sardı?

Nevzat Bahtiyar: Ben sardım. Bir tarafını ben tuttum bir tarafını Salim sardı. İkimiz birlikte evden çıktık. Salim kapının önündeki terliği gördü ve "Narin’in terliklerini de al" dedi.

- Battaniye nasıldı, ne renkti?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum. Ahırımdaki oluktan aşağıya yavaşça battaniye ile birlikte attım. Sonra ahırda çuvala koyarak Narin'i arabaya koydum. Battaniyeyi dışarıya bıraktım.

- Narin'i koyarken derenin seviyesi ne kadardı?

Nevzat Bahtiyar: Orada su vardı. 40 veya 50 cm. kadar su vardı.

- 38 dakika orada kalmışsın. Gitmen gelmen 4 dakika olsa 30 dakika ne yaptın orada?

Nevzat Bahtiyar: Ben elbiselerimi ve ayakkabılarımı çıkarmadım özenmedim çalıları ben koymadım. Zamanı bilmiyorum çıktım, baldızım Zeyneplere peynir almaya gittim. Çay içtim

- Sen suya girmedin mi?

Nevzat Bahtiyar: Girmedim. 40-50 cm su vardı ama ben suya girmedim.

"Hayvan parçalar diye düşünmedin mi?"

- Sen o dereyi iyi biliyorsun değil mi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, biliyorum.

- Hakim: Neden oraya bırakmaya karar verdin?

Nevzat Bahtiyar: Patika yol orasıydı.

- 38 dakika boyunca oradasın delille tespitli. Sen Narin'i oraya saklarken bacağı dışarda, haliyle hiç mi düşünmedin mi bir hayvan gelir diye.

(O sırada Arif Güran, "Seni Allah'a havale ediyorum" diye bağırdı.)

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum ben hayvan yer diye düşünmedim. Ben tek taş bıraktım. Bilen sadece Salim'di. Salim de tam yerini bilmiyordu.

- Birçok Güran Ailesi neden kayıtlarını sildi?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

- Salim’in telefonundaki sildiği bütün kayıtlar geri getirildi. O kayıtlarda 17:46'da sen Salim’i aramışsın 41 saniye görüşmüşsün.

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum.

- Sana ne dedi?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum.

"Ailen senin için 'silik biridir' diyor"

- Salim senin bütün iddialarını inkar ediyor.

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

- Kendi kızın ile bu konuyu konuştun mu?

Nevzat Bahtiyar: Konuşmadım.

- Ailen senin için "Silik biridir, Salim ne derse yapar" diye tanıtıyor.

Nevzat Bahtiyar: Doğrudur.

- Kızının ifadesine göre Yüksel Güran, "Kızımı nereye bıraktıysanız kapıya bırakın bari bir mezarı olsun" diye sizin eve doğru konuşma yapmış sen biliyor musun kızının beyanını?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, dosyada kimsenin ifadesini bilmiyorum.

Aile Bakanlığı avukatı sordu: Salim Güran ile Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi daha önce biliyor muydunuz?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, Nevzat Bahtiyar'a şu soruyu yöneltti: "Salim Güran ile Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi daha önce biliyor muydunuz?"

Nevzat Bahtiyar: Hayır, bilmiyordum.

Aile Bakanlığı avukatı: Narin bu olayı nasıl görmüş?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

Aile Bakanlığı avukatı: Ama ilişki sırasında gördüğünü mü söyledi size?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

Sanık avukatları sordu: Salim’den ne kadar korkarsınız?

Sanık avukatları Nevzat Bahtiyar'a şu soruları sordu:

- 15:08'de siz Salim’i arayınca eşiniz neden araçla evden ayrıldığınızı söyledi?

Nevzat Bahtiyar: O beni görmedi.

- Salim’den ne kadar korkarsınız?

Nevzat Bahtiyar: Salim ile arkadaşız.

- Salim'den korkunuz neden geçti?

Nevzat Bahtiyar: Her şey ortaya çıkınca korkum da geçti.

Avukat sordu: Narin’i seviyor muydun?

Narin'in annesi Yüksel Güran’ın avukatı Nevzat Bahtiyar’a şu soruları sordu:

- Tüm Türkiye gerçeği öğrenmek istiyor artık konuşun. Narin Güran 15:11’de daha eve ulaşmadan siz yoldasınız. Narin’i alıp mı gittiniz?

Nevzat Bahtiyar: Hayır.

- Daraltılmış baz hareketlerine göre Narin’i görmen lazım, görmedin mi?

Nevzat Bahtiyar: Hayır.

- Narin’i seviyor muydun?

Nevzat Bahtiyar: Narin’i herkes severdi, çocuklar sevilir.

- Sen seviyor muydun?

Nevzat Bahtiyar: Yani normal çocuk işte.

- Narin’in torununla sorunu var mıydı?

Nevzat Bahtiyar: Yok.

- Narin’e hiç harçlık verdin mi?

Nevzat Bahtiyar: Hayır.

- Salim’den korkuyorsan, Salim tutuklanıp içerdeyken neden itiraf etmedin?

Nevzat Bahtiyar: Narin’i oradan çıkaracaktım, fırsatım olmadı.

Mahkeme Başkanı araya girdi: Neden Salim tutuklandıktan sonra Narin’i oradan çıkaracaktın?

Nevzat Bahtiyar: Vicdanım el vermedi.

Hakim: Yakalanacağını biliyor muydun?

Nevzat Bahtiyar: Evet, yakalanacağımı biliyordum.

Avukat: Diyelim ki baz kayıtları doğru. Narin’in cansız bedenini götürdünüz. Yüksel Güran’ı gördüğünüzü söylediniz. Ancak o dakikada Yüksel evde gözüküyor.

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, öyle gördüm.

- Sizin yakalanma anınızı anlatır mısınız?

Nevzat Bahtiyar: Oğlumun evindeyken, odanın içerisinde oturuyordum.

- Jandarma gelince kapıyı mı çaldı?

Nevzat Bahtiyar: Kapı açıktı zaten.

- Jandarmayı görünce ne yaptınız?

Nevzat Bahtiyar: Oğluma adımı sordular, beni de aldılar.

"Salim Güran daha önce tehdit etti mi?"

Salim Güran’ın avukatı, Nevzat Bahtiyar’a şu soruları sordu:

- Salim daha önce sizi tehdit etti mi?

Nevzat Bahtiyar: Bu konuda konuşmak istemiyorum.

- Sizin ve eşinizin ailesi geniş mi?

Nevzat Bahtiyar: 8 kardeşiz.

- Eşinizin ailesi nerede yaşıyor, korucu olanlar?

Nevzat Bahtiyar: Battal… (sonrası anlaşılmadı)

- Siz tehdide uğrayınca, eşinizin kardeşleri yardım etmez mi?

Nevzat Bahtiyar: Önce benim kardeşlerim gelir.

- Daha önce birisini boğmaya çalıştınız mı?

Nevzat Bahtiyar: Hayır.

- Bir daha hatırlayın, kanıtlarımız var.

Nevzat Bahtiyar: Hayır, yapmadım.

Ne olmuştu?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.