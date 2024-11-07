Yoğunluktan avukatlar giremezken Gülben Ergen'in duruşma salonuna alınması tepkiye neden oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma yapıldı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada çok sayıda avukat, gazeteci, kadın örgütü temsilcisi yoğunluk gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadı. Bu sırada şarkıcı Gülben Ergen'in ise duruşma salonuna girdiği görüldü.

Davayı izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar duruşma salonuna giremezken Gülben Ergen'in salona alınması tepkilere neden oldu. Avukatlar adliye koridorunda "Biz buradayken Gülben Ergen nasıl içeri giriyor?" diye bağırdı.

Ergen'in duruşma salonuna alınması sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Gülben Ergen'in duruşmaya katılmasının farkındalığı artıracağını söylerken bazıları ise avukatların alınmadığı duruşmaya Ergen'in alınmasını tepkiyle karşıladı. Kararı eleştiren kullanıcılar avukatların duruşmaya hukuki olarak fayda sağlayacağına dikkat çekti.

Gülben Ergen, Narin Güran cinayetinin ilk günlerinden itibaren olayı takip ettiğini duyurmuştu.