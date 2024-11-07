Narin Güran katili kim, Narin’i kim öldürdü? Kritik davadan kan donduran ifadeler

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıktı. Yüzlerce şüphelinin gözaltına alındığı dava da taşlar yerine otururken, katilin kim olduğu da netlik kazanmaya başladı. Peki Narin Güran katili kim, 7 yaşındaki Narin’i kim öldürdü? Son dakika gelişmeler…

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ

Merakla beklenen dava için bugün kritik gün. Diyarbakır Adliyesi önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu. Öte yandan sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alınıyor.

Baba Arif Güran, "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 26 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

BABA ARİF GÜRAN MAHKEMEDE BİR KEZ DAHA YIKILDI

CNN muhabiri tarafından aktarılanlara göre mahkemede ifade veren sanık Nevzat Bahtiyar, ''Arabam aşağıdaydı yaya olarak Arif Güran’ın evinin etrafındaydık. Ahırın orada Salih Güran ile buluştuk. Salim dışında kimse yoktu. Salim Güran bana gel seninle işim var dedi. Salim bana arabaya bin ve beni takip et demedi.

Araç içerisinde herhangi bir battaniye görmedim. Savcılık beyanımda korkmuştum. Beni ailemle tehdit ettikleri için savcılıkta o şekilde ifade verdim. Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı. Arif Güran’ın evinin içerisine girdiğimizde Salih Güran ile birlikte evin içerisinde kimseyi görmedim. Sadece Narin’in cansız bedeni vardı. Ben herhangi bir bağrışma duymadım. Salim Güran’ın beni eve neden çağırdığını ilk başta bilmiyordum. Narin’in cesedini görünce anladım. Salim Güran bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm dedi. Salim beni arayıp gel seninle işim var diyene kadar ben Salim'i görmedim. Salim ben bahçeyi sularken geldi o zaman gördüm.

Evde Narin’in cesedini görünce bana bu cesedi kaybedeceksin dedi. Götürüp bir yere at dedi. Cesedi dere kenarasın götürmemi Salim söyledi. Cesedi parçalamamı söyledi. Ben hayatımda ilk defa ceset gördüm. Beni silahla, seni oğlun Muhammet’i alıp götürüp önce onun kafasına sonra senin kafana sıkarım deyince cesedi alıp götürdüm. Ben Narin'i gördüğümde battaniyeye sarılı değildi. Salim dışarı çıkıp battaniye getirdi. O sırada Narin evde cansız bir şekilde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra kendi aracıma götürdüm. Yüksel, Narin'i araca götürdüğümde yukarıda ağlıyordu’’ dedi.Ayrıca Nevzat Bahtiyar mahkeme salonunda "Salim Güran bana Yüksel Güran ile ilişkisini gördüğü için Narin’i öldürdüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.

SANIKLARIN İFADESİ

Mahkemede bulunan Gazeteci Emrullah Dinç, sanıkların ifadesini anbean aktardı:

*Hakim: Neden daha önce konuşmadınız?

*Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.

Hakim Nevzat'a tekrar Yüksel Güran'ı sordu.

*Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim.

*Hakim- Salim sana parçala demiş neden yapmadın?:

*Nevzat Bahtiyar: Yapamadım.

*Hakim: Neden taş koydun?

*Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim

*Hakim: Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset.

*Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.

*Hakim: Cesedi bıraktıktan sonra ne yaptın?

* Nevzat Bahtiyar: Baldızımın evine gittim.

* Hakim: Çok soğukkanlısın, hem korktum diyorsun hem de soğukkanlı hayatına devam ediyorsun bu bana inandırıcı gelmiyor. Daha önce birini öldürdün mü?

Buna cevap vermeyebilirsin.

*Nevzat Bahtiyar: Hayır, öldürmedim.

*Hakim: O zaman baldızına neden peynir almaya gittin?

İtirafta bulununcaya kadar kimseye anlatmadın değil mi?

*Nevzat Bahtiyar: Anlatmadım

* Hakim: Sonra neden konuştun?

* Nevzat Bahtiyar: Vicdanım.

Diyarbakır barosu avukatları sordu.

- Salim’i ne zamandır tanıyorsunuz

- 30 yıldır.

- Salim’in evine hiç gittin mi bunca yıl içinde?

- 1 kere gittim.

- Onca zamandır hiç gitmediğin yere birden neden girdiniz?

- Sormadım

- Evin önünde başka ayakkabı var mıydı?

- Hatırlamıyorum.

- Salim’in arabası evin önünde miydi?

- Hatırlamıyorum.

- Araç büyük nasıl görmedin?

- Görmedim.

- Başka kimse var mıydı?

- Kimseyi görmedim.

- Narin'in cansız bedenini görünce tepkin ne oldu?

- Korktum.

- Narin'i görünce Salim’e ilk söylediğin ne oldu?

- Hatırlamıyorum.

- Normal hayatta olsa sormaz mısın?

- Bilmiyorum düşünmedim. Panikle hiçbir şey düşünmedim

- Başkan Bey sorunca battaniyeyi Salim dışardan getirdi dedin. Dışarı çıktı mı evin içinde biri mi verdi?

- Hatırlamıyorum.

- Sen 15.26'da evin içindesin 15.35'te dışarı çıkıyorsun HTS kaydına göre. Bunca şey bu kadar kısa sürede mi oldu? Battaniye,

terlik ve arabaya Narin'i koyman?

- Kaç dakika sürdü hatırlamıyorum.

- Narin'in çantası nerdeydi?

- Boynundaydı.

- Battaniye kim sardı?

- Ben sardım. Bir tarafını ben tuttum bir tarafını Salim sardı. İkimiz birlikte evden çıktık. Salim kapının önündeki terliği gördü ve "Narin’in terliklerini de al" dedi.

- Battaniye nasıldı, ne renkti?

- Hatırlamıyorum. Ahırımdaki oluktan aşağıya yavaşça battaniye ile birlikte attım. Sonra ahırda çuvala koyarak Narin'i arabaya koydum. Battaniyeyi dışarıya bıraktım.

- Narin'i koyarken derenin seviyesi ne kadardı?

- Orada su vardı. 40 veya 50 cm. kadar su vardı.

- Avukat: 38 dakika orada kalmışsın gitmen gelmen 4 dakika olsa 30 dakika ne yaptın orada?

- Nevzat: ben elbiselerimi ve ayakkabılarımı çıkarmadım özenmedim çalıları bel koymadım. Zamanı bilmiyorum çıktım baldızım Zeyneplere peynir almaya gittim. Çay içtim

- Sen suya girmedin mi?

- Girmedim. 40-50 cm su vardı ama ben suya girmedim.

- Sen o dereyi iyi biliyorsun değil mi?

- Evet, biliyorum.

- Hakim: neden oraya bırakmaya karar verdin?

- Nevzat: patika yol orasıydı

- Avukat: 38 dakika boyunca oradasın delille tespitli.

Sen Narin'i oraya saklarken bacağı dışarda, haliyle hiç mi düşünmedin mi bir hayvan gelir diye.

-O sırada Arif Güran "Seni Allah'a havale ediyorum" diye bağırdı.

Nevzat: Bilmiyorum ben hayvan yer diye düşünmedim. Ben tek taş bıraktım. Bilen sadece Salim'di Salim de tam yerini bilmiyordu.

- Avukat: Birçok Güran ailesi neden kayıtlarını sildi.

- Nevzat: bilmiyorum.

- Avukat: Salim’in telefonundaki sildiği bütün kayıtlar geri getirildi

O kayıtlarda 17:46'da sen Salim’i aramışsın 41 saniye görüşmüşsün

- Nevzat: Hatırlamıyorum.

- Sana ne dedi?

- Hatırlamıyorum.

- Salim senin bütün iddialarını inkar ediyor.

- Bilmiyorum.

- Kendi kızın ile bu konuyu konuştun mu?

- Konuşmadım.

- Ailen senin için "Silik biridir, Salim ne derse yaparp" diye tanıtıyor.

- Nevzat: Doğrudur.

- Kızının ifadesine göre

Yüksel Güran "kızımı nereye bıraktıysanız kapıya bırakın bari bi mezarı olsun" diye sizin eve doğru konuşma yapmış sen biliyor musun kızının beyanını?

- Bilmiyorum, dosyada kimsenin ifadesini bilmiyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı soruyor:

- Salim Güran ile Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi daha önce biliyor muydunuz?

- Nevzat Bahtiyar: Hayır, bilmiyordum.

- Narin bu olayı nasıl görmüş?

- Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

- Ama ilişki sırasında gördüğünü mü söyledi size?

- Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

Narin'in abisi Enes Güran, dört jandarma eşliğinde ihtiyaç arası için salondan dışarı çıkarıldı. Enes Güran dışarı çıkarken Nevzat Bahtiyar'a dönerek bir şeyler söyledi, ancak anlaşılmadı.

Salim Güran’ın avukatı, Nevzat Bahtiyar’a soruyor:

- Salim daha önce sizi tehdit etti mi?

- Bu konuda konuşmak istemiyorum.

- Sizin ve eşinizin ailesi geniş mi?

- 8 kardeşiz.

- Eşinizin ailesi nerede yaşıyor, korucu olanlar?

- Battal… (sonrası anlaşılmadı)

- Siz tehdide uğrayınca, eşinizin kardeşleri yardım etmez mi?

- Önce benim kardeşlerim gelir.

- Daha önce birisini boğmaya çalıştınız mı?

- Hayır.

- Bir daha hatırlayın, kanıtlarımız var.

- Hayır, yapmadım.

Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi tamamlandı.

Simdi abi Enes Güran'ın sorgusu başlayacak.

ENES GÜRAN İFADESİ

Enes Güran: Malatya’dan ayın 20'sinde geldim. Ertesi sabah 07:30’da uyandım. Annemi, Muhammet’i, Eren’i gördüm. Babam Arif Güran aşağı indi. Muzaffer Güran bize eşlik etti.

Daha sonra babam ve Muzaffer, Batman’a gitti.

Narin, Muhammet, Eren ve ben evdeydik.

Annemin evden çıktığını fark ettim. Saat geç olunca annemi aradık, yemek hazırladı. Narin yanıma geldi. Ben sosyal medyadaydım. Narin anneme ''Saat 13:00 oldu, camiye gideceğim.'' dedi.

Daha sonra Narin’i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16:00 sıralarında annemi ve Hediye’yi gördüm. Sonra dışarı çıktım.

- Hakim: Telefonun yanında mıydı?

- Evet. Sonra Tahir Kaya yanıma geldi, sohbet ettik. Bakkala gittik, cebimde 200 lira vardı.

Sonradan Muhammet Kaya ile çeşme tarafına gittik. Daha sonra beni eve bıraktılar. Eve gidince üvey babaannem Süheyla’yı gördüm.

- Saat kaçtı?

- Saat 17.30 sıralarıydı. Telefonla oynuyordum, annem abimi aramam gerektiğini söyledi. Geç geleceklerini söylediler. Sonra arkadaşlarımla sigara içiyordum.

- E***mı, sigara mı? Diyarbakır’da e***ra da düz sigara deniyor.

- Hayır, sigara içiyorduk.

- Salim Güran’ı hiç gördün mü?

- Hayır, görmedim.

- Nevzat gibi senin de çelişen beyanların var, neden?

- Hatırlamadığım şeyler var.

- Bu çelişki bir şey gizlediğinizden değil yani?

- Olayın şokundan, sayın hakim.

- Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor.

- Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.

- Salim’in kızlarıyla aranda sorun var mı?

- Hayır.

- Onlarla bir ilişkiye girdin mi?

- Hayır.

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