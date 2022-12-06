Nöbetçi eczanede krizin nedeni ‘yok ilaç’

Yasemin SALİH

2022’yi, “yok ilaç” yılı ilan eden eczacılar, önceki yıllarda son çeyrekte yaşanılan ilaç sıkıntısının artık kronik hale geldiğini belirtti. Sektörde danışmanlık hizmetleri veren Türk Eczacıları Birliği eski Başkanı Erdoğan Çolak, “Devletin ilaçtaki fiyat politikası, vatandaşın yılın tamamında ilaç bulamamasına neden oldu. Şu anda piyasada 2 binden fazla kalem ilaç yok. Bu da hem biz eczacıları hem de vatandaşı mağdur ediyor” diye konuştu.

Her üç hastadan ikisi ilaç alamadan çıkıyor

Son dönemde özellikle nöbetçi eczanelerin önündeki uzun kuyrukların dikkat çektiğine değinen Çolak, “Bir yandan eczane sayısı azalıyor, bir yandan da ilaç sıkıntısı var. Semtindeki nöbetçi eczanede reçetedeki ilacı bulamayan vatandaş mahalle mahalle dolaşıyor. Bulduğu nöbetçi eczanenin önünde kuyruk görünce de isyan ediyor. Bu kuyruğun nedeni eczanelerin az olması değil, ilaç bulamaması. İlacını bulamayan başka eczanede arıyor ama sorması için sıraya girmesi gerekiyor. Girse de yine bulamıyor ilacını. Her üç hastadan ikisi ilaç alamadan eczaneden çıkıyor” açıklamasını yaptı.

Piyasadaki “yok ilaç” probleminin artık eczacıların kronik sorunu haline geldiğini ifade eden Çolak, yerli üreticilerin piyasaya sunduğu eşdeğer ilaçlarla da artık açığı kapatmanın mümkün olmadığını vurguladı. “Hekim reçeteyi yazıyor ama eczanelerde ne orijinal ilaç var ne de onun eşdeğeri” diyen Çolak, şöyle devam etti: “Ağrı kesiciler, iburofen grubu ilaçlar, antibiyotikler, diyabet ilaçları, kemoterapi ilaçları, tansiyon ilaçları çok sıkıntılı. Türkiye ucuz ilaç sunmakla övünüyordu ama artık ilaç bulunamıyor. En pahalı ilaç bulunamayan ilaçtır. Şimdi şubat ayında fiyat güncellenecek. Ancak artış yine olması gereken seviyede olmayacak. Bunu hep dillendiriyoruz ama yangını tasla su dökerek söndürmeye çalışıyorlar. Dünyada bu sorunu çözmek için ilaç şirketleriyle yıllık planlama yapılıyor.”