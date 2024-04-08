Noterler bayramda açık mı? Nöbetçi noterler açık mı? 8-9 Nisan’da noterler açık mı?
Noterde ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi işleri olan vatandaşlar bayramda noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Noterler bayramda açık mı? Nöbetçi noterler açık mı? 8-9 Nisan’da noterler açık mı? İşte detaylar...
Noterler bayramda açık mı?
Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.
8-9 Nisan pazartesi ve salı günü idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak. 15 Nisan pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.
Nöbetçi noterler açık mı?
Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili süresinde nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.