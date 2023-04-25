Oraj soğukları geliyor! Çarşamba gününe dikkat!

Çarşamba günü Türkiye ani sağanak yağışı, yıldırım, dolu ve gök gürültülü yağışın etkisi altına girecek. Çaşta İstanbul olmak üzere birçok kenti zor saatler bekliyor.

NTV'nin haberine göre, soğuk hava dalgası özellikle Marmara'da yağışlara neden olacak. Önümüzdeki üç gün Oraj yağışları bekleniyor.

Peki Oraj soğukları ne demek?

Oraj, birkaç saat bardaktan boşalırcasına gök gürültülü, yıldırımların ve yer yer doluların oluştuğu bir yağış sistemi olarak tanımlanıyor.

Tekirdağ ve Trakya bölgesinde yarın şiddetli yağışlar bekleniyor. Yarın İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra saat 15.00 ile 19.00 arasında kuvvetli yağış var.

Oraj nedeniyle sıcaklıklar da düşecek, cuma günü İstanbul'da sıcaklıkların 12 derece düşmesi bekleniyor.

Yağışlar birçok kenti etkisi altına alacak.

İzmir, Ayvalık, Kuzey Ege'de de yarın akşam saatlerinde gece saatleri arası şiddetli gök gürültüsünün olduğu yağışlar bekleniyor.