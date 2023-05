Özel: Son 5 yılda parlamentoya yaşatılan itibar kaybı telafi edilmeli

Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28’inci dönem milletvekili kaydını yaptırmak üzere TBMM’ye geldi.

Özel, kayıt işlemlerinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, şunları kaydetti:

“28’inci dönem milletvekili kaydımızı yaptırdık. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak yeni arkadaşlarımız seçilene kadar kayda gelen arkadaşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Meclis ile ilgili bilmeleri gereken ilk bilgileri, aktarılması gereken ilk bilgileri aktarıyoruz. Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu seçim sürecinden sonra yeni bir parlamento oluşuyor. Parlamentoda yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi grubu var. Grubumuzun yarısı önceki dönemden ve dönemlerden deneyimli arkadaşlarımızdan oluşurken; yarısı milletimiz tarafından görevlendirilmiş ve bu görevi ilk kez yapacak arkadaşlarımızdan oluşuyor. Deneyimli arkadaşlarımızın bilgileri birikimleriyle; yeni gelen arkadaşlarımızın heyecanını bir araya geldiği bir süreci yaşayacağız.

Tabi ki seçim sonuçları değerlendirilecek. 27’nci dönemden ayrıldığımız sırada bu parlamentoya cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar da olacağı ümidiyle ayrılmıştık. Seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Milletimizin vermiş olduğu her karara her oya sonuna kadar saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün açıklayacağını bildirdiği sonuçlardan sonra Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü grubumuz yapılması gerektiği gibi bir kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Sayın genel başkanın milletvekili olmamasından dolayı bir grup başkanı, üç grup başkanvekili, Meclis idare amiri adayımızı, katip üye adaylarımızı yeni grup başkanvekillerimizi seçeceğiz.

“Sekiz arkadaşımız grup başkanvekilliği taleplerini bildirdiler”

Sayın Engin Özkoç milletvekili değil, Sayın Engin Altay bu göreve tekrar talip değil. Ben tekrar grup başkanvekilliği görevine talip değilim. Şu ana kadar sekiz arkadaşımız bu konuda taleplerini bildirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm kademelerde şeklen değil, gerçekten milletvekillerimizin vereceği kararla adaylarımızı ve grup başkanvekillerimizi belirleyeceğimiz bir süreci yaşayacağız. Cumartesi günü bir araya gelerek kapalı grup toplantısında milletvekillerimizin oylarıyla; gizli oy, açık tasnifle grup içi yönetmeliğinin gerektirdiği gibi Meclis iç tüzüğünün gerektirdiği gibi seçimimizi yapacağız. Daha sonra da grubumuz 28’inci dönem faaliyetlerine başlayacak.

“Her seçim sonucu seçmenin siyasete yazdığı bir mektuptur”

Bir yandan partimiz seçim sonuçlarını değerlendirecek, bir yandan da grubumuz çalışacak. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden şöyle bir şey beklemesin; Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı düşünmesin. Birincisi; 25 buçuk milyon oyun partimize, grubumuza, ittifakımıza yüklediği sorumluluk, onların beklentileri onların endişeleri var. Bunları bilerek ve bu sorumluluğa göre hareket edeceğiz. Ancak 27 buçuk milyonda partimize, adayımıza oy vermemiş seçmeni de anlamak durumundayız. Her seçim sonucu seçmenin siyasete yazdığı bir mektuptur. Eğer bu seçim cumhuriyetin yüzüncü yılında yapılıyorsa artık bunu bir mektup değil kitap gibi okumak lazım. Her sayfasını her satırını dikkatle okuyacağız.

“Yol haritası paylaşacağız”

Türkiye’nin her iki seçmenden neredeyse birinin oyunu alan, Türkiye’nin tam yarısını barıştıran, kucaklaştıran, birlikte hareket ettiren, birlikte aynı aday karşısında aynı adayın arkasında birleştiren bir yüzde 50 var. Bu çok önemli ve burada bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu taşımak ve onların beklentilerine en uygun cevabı vermek durumundayız. Ama bir o kadarda bize oy vermeyen seçmen var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mesajı da doğru okumak durumundayız. Cumartesi günü grup seçimlerinden sonra MYK toplantımız olacak. Kapsamlı bir MYK toplantısı yapılmasına, ucu açık bir MYK, uzun bir MYK toplantısı yapılmasına sayın genel başkanımız dün karar verdi. Ardından parti meclisi toplantısı olacak, ardından kuvvetle ihtimal il başkanları toplantısı olacak. Bunları kısa sürede yaparak seçim sonuçlarını hızla değerlendirdiğimiz daha sonra da kamuoyunu Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun yol haritasını paylaştığımız bir süreci göreceksiniz.

“Değişim yönünde oy kullanan gençler ümitsizliğe kapılmamalı”

Şu anda özellikle gençlerden bu seçimde büyük bir değişimi ümit eden ve yüzde 80’e varan oranda değişim yönünde oy kullanan gençlerden ümitsizliğe kapılmamalarını talep ediyoruz. Özellikle bu seçimde parlamentoya taşınan bazı partiler bazı isimler üzerinden ve iktidarın bu partilere verdiği tavizler ve onlarla birliktelikleri üzerinden yaptığı tarif üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz. Kimse korkmasın Cumhuriyet Halk Partisi burada. Türkiye’nin iki seçmenden birinin oyunu almış, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ittifak burada. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, gayretimizi göstermeye devam edeceğiz.

Bizlere oy vermiş olanların gönül kırıklıkları varsa bu gönül kırıklıklarını elbette onaracağız. Ancak kimse de şundan endişe etmesin; ‘hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaklar?’ Öyle davranmıyoruz. Mesajı doğru okuyoruz. Yapmamız gerekenleri biliyoruz ve üzerimizdeki sorumluluğun, ne yapmamız gerektiğinin cumhuriyetin yüzüncü yılında, yüz yıl önce iktidarda olan parti olarak, kurucu parti olarak, kurucu irade olarak sorumluluklarımızın, görevimizin sonuna kadar farkındayız.

“Çok kararlı çok azimli ve üzerimize düşenin fazlasını yapar noktada olacağız”

Bu süreçte milletimizden yetki alarak gelen, buraya mazbatalarını getiren ve bundan sonra görev alacak olan tüm milletvekillerini hem tebrik ediyorum hem başarılar diliyorum hem de bu parlamentonun nasıl kurulduğunun ne için kurulduğunun ve neye hizmet ettiğinin ve sorumluluklarımızın her bir milletvekili tarafından içselleştirilmesini ve bu çatının öneminin kavranmasını bekliyorum. Hangi siyasi partiden olurlarsa olsunlar son 5 yılda parlamentoya yaşatılan itibar kaybının mutlaka telafi edilmesi gerekiyor. Biz bu noktada çok kararlı çok azimli ve üzerimize düşenin fazlasını yapar noktada olacağız. 600 milletvekiline de bu sorumluluğun düştüğünü özellikle hatırlatmak istiyorum.

“Arkadaşlarımın da önerileriyle şu anda grup başkanlığına adayım”

Özel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, “Grup başkanlığı için aday olacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben daha önceki süreçte de grup başkanvekilliğini tekrar etmeyeceğimi söylemiştim. Şu anda sayın genel başkanımızın milletvekili olmamasından dolayı grup başkanı olması söz konusu değil. Arkadaşlarımın da önerileriyle şu anda grup başkanlığına adayım. Eğer bir başka adayımız olursa şu anda bir başka adayımız yok ama bir başka aday olacak olursa da bunu da seçimle yapma kararındayız. Tüm grup başkanvekillikleri ve tüm görevler gibi Cumhuriyet Halk Partisi kendisini var eden parti içi demokrasi, Türkiye’ye örnek olacak demokrasi noktasında üzerine düşeni bundan sonra da yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarını toplayarak sayın genel başkanının başkanlığında seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendirecek. Sayın genel başkanın değerlendirmeleri olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyelerinin, seçmenlerinin dünyanın dört bir yanından mektup yollayan gençlerin sayın genel başkana ‘siz elinizden geleni yaptınız’, ‘siz bizim için büyük bir mücadele verdiniz’ diye duygu yüklü yüzlerce mektubunu görüyorum. Sayın genel başkana meydanda kalp yapan gençlerin mektuplarla kalp yaparak yolladıklarını görüyorum.

“Kılıçdaroğlu’yla ilgili herhangi bir olumsuz yaklaşımın olmadığını görüyoruz”

Türkiye’nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili herhangi bir olumsuz yaklaşımının olmadığını görüyoruz. Bu süreci sayın genel başkan tam olması gerektiği gibi ve sevgi dilini egemen kılarak; dünya kadar iftiraya, hakarete, sahte montaj videolara, Anadolu Ajansı’ndan BTK’ya kadar bir adayın karşısında taraf olmuş ve bu tarafgirliğin sonucunda da partiyle devlet ayrımının ortadan kalktığı bir süreçte bir yarışı tamamladı. Sayın genel başkanımızda bizde bu kadar çok adaletsizliğin hiçbir tanesini mazeret olarak ifade etmedik, etmiyoruz. Bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz.

Sayın genel başkanın cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki ve bundan sonraki sürece yönelik olarak bütün seçmenlerin özellikle gençlerin ve kadınları kendisiyle paylaştıkları hepimizi gururlandırıyor. Bundan sonraki sürece yönelik olarak sayın genel başkanın, MYK’nın, parti meclisinin ve partinin yetkili organlarının seçim değerlendirmelerinden sonra yol haritasını belirginleştireceğiz. Gerekli değerlendirmeyi de sayın genel başkan sizinle paylaşacak.” (ANKA)