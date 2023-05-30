YSK milletvekili seçimi kesin sonuçlarını açıkladı
Milletvekili seçimi kesin sonuçlarını açıklayan YSK Başkanı Yener, sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.
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ANKARA (EKONOMİ) - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimi sonuçlarını açıkladı. Seçime katılım oranının yüzde 87.05 olduğunu belirten Yener, partilerin çıkardığı milletvekili sayılarını ise şöyle duyurdu:
AK Parti: 268
CHP: 169
Yeşil ve Sol Parti: 61
MHP: 50
İYİ Parti: 43
Yeniden Refah Partisi: 5
Türkiye İşçi Partisi: 4
Yener, kesin sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.
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